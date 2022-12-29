В Офисе президента прокомментировали новую массированную атаку РФ на Украину
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшнюю массированную атаку РФ на Украину.
О ней он написал в своем твиттер-аккаунте.
"Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских… Ждем очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантии безопасности для России" и о нежелательности провокаций…" - написал он.
Напомним, в Украине масштабная тревога. Власти регионов предупреждали о возможных ударах и советуют зарядить телефоны и запастись водой.
Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.
Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.
Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.
Также мы писали, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный рядом автомобиль.
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