Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшнюю массированную атаку РФ на Украину.

О ней он написал в своем твиттер-аккаунте.

"Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских… Ждем очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантии безопасности для России" и о нежелательности провокаций…" - написал он.

Напомним, в Украине масштабная тревога. Власти регионов предупреждали о возможных ударах и советуют зарядить телефоны и запастись водой.

Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.

Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.

Также мы писали, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный рядом автомобиль.

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