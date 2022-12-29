В Киеве, в Дарницком районе, утром 29 декабря обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный рядом автомобиль и повредили их.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в своем телеграм-канале.

Информация о жертвах уточняется, добавили в КГВА.

Напомним, в Украине масштабная тревога. Власти регионов предупреждают о возможных ударах и советуют запастись водой.

Между тем, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.

Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.