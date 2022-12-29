Советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о прилете ракеты в село Ивано-Франковской области.

Об этом 29 декабря он написал в своем телеграм-канале.

По словам Тимошенко, ракета попала в частный дом, но чудом не разорвалась.

Напомним, также в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частные дома и припаркованный рядом автомобиль. Кроме того, в столице повреждены предприятие, детская площадка. Есть пострадавшие.

Ранее Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Мы сообщали, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работала ПВО.

Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключили свет.

Терехов заявил, что по Харькову ударили ракетами. Также во Львове прогремели взрывы. 90% города без света, возможны перебои с водой.

"Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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