В селе Ивано-Франковской области российская ракета прилетела в частный дом. Фото
Советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о прилете ракеты в село Ивано-Франковской области.
Об этом 29 декабря он написал в своем телеграм-канале.
По словам Тимошенко, ракета попала в частный дом, но чудом не разорвалась.
Напомним, также в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частные дома и припаркованный рядом автомобиль. Кроме того, в столице повреждены предприятие, детская площадка. Есть пострадавшие.
Ранее Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.
Мы сообщали, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работала ПВО.
Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключили свет.
Терехов заявил, что по Харькову ударили ракетами. Также во Львове прогремели взрывы. 90% города без света, возможны перебои с водой.
"Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.