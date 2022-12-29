В результате утренней атаки россиян на Киев 29 декабря пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка.

Об этом в телеграм-канале сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Как сообщалось ранее, во время утренней атаки в Дарницком районе столицы обломки сбитой ракеты упали на частные дома. Изначально сообщалось о 2 пострадавших.

По состоянию на 10:20 число пострадавших увеличилось до трех. Всем травмированным оказывается помощь. На месте работают спасатели.

Также Тимошенко опубликовал фото последствий падения обломков ракет на Дарницкий район столицы.

Напомним, в Украине утром была объявлена масштабная тревога. Власти регионов советуют зарядить телефоны и запастись водой.

Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.

Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.

Терехов заявил, что по Харькову ударили ракетами. Также во Львове прогремели взрывы. 90% города без света, возможны перебои с водой.

В Офисе президента прокомментировали новую массированную атаку РФ на Украину.

"Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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