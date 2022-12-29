Последствия атаки россиян. Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

В результате утренней атаки россиян на Киев 29 декабря пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка.

Об этом в телеграм-канале сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Как сообщалось ранее, во время утренней атаки в Дарницком районе столицы обломки сбитой ракеты упали на частные дома. Изначально сообщалось о 2 пострадавших.

По состоянию на 10:20 число пострадавших увеличилось до трех. Всем травмированным оказывается помощь. На месте работают спасатели.

Также Тимошенко опубликовал фото последствий падения обломков ракет на Дарницкий район столицы.

Последствия падения обломков ракет на Дарницкий район Киева

Последствия падения обломков ракет на Дарницкий район Киева

Напомним, в Украине утром была объявлена масштабная тревога. Власти регионов советуют зарядить телефоны и запастись водой.

Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.

Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.

Терехов заявил, что по Харькову ударили ракетами. Также во Львове прогремели взрывы. 90% города без света, возможны перебои с водой.

В Офисе президента прокомментировали новую массированную атаку РФ на Украину.

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