В Киеве в результате ракетной атаки РФ пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка. Фото
В результате утренней атаки россиян на Киев 29 декабря пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка.
Об этом в телеграм-канале сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Как сообщалось ранее, во время утренней атаки в Дарницком районе столицы обломки сбитой ракеты упали на частные дома. Изначально сообщалось о 2 пострадавших.
По состоянию на 10:20 число пострадавших увеличилось до трех. Всем травмированным оказывается помощь. На месте работают спасатели.
Также Тимошенко опубликовал фото последствий падения обломков ракет на Дарницкий район столицы.
Напомним, в Украине утром была объявлена масштабная тревога. Власти регионов советуют зарядить телефоны и запастись водой.
Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.
Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.
Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.
Терехов заявил, что по Харькову ударили ракетами. Также во Львове прогремели взрывы. 90% города без света, возможны перебои с водой.
В Офисе президента прокомментировали новую массированную атаку РФ на Украину.
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