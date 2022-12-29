В столице утром 29 декабря зафиксирован прилет по промышленному предприятию в Голосеевском районе и по детской площадке на Печерске.

Об этом в телеграм-канале сообщает военная администрация Киева.

Также повреждены два частных дома в Дарницком районе. По предварительной информации, пострадали два человека, им оказана помощь.

Также в Киеве обломки ракеты повредили железнодорожное полотно на правом берегу. В связи с этим городская электричка с Дарницы на вокзал может задерживаться.

Напомним, ранее советник ОП Алексей Арестович сообщил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будут признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.