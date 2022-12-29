В Харькове утром 29 декабря прозвучала серия взрывов. Предварительно - ракетные удары были по Слободском району.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется, добавил он.

Харьковский метрополитен после атаки остановил работу по всем линиям. Об этом пресс-служба подземки сообщила в телеграм-канале

Напомним, в Украине масштабная тревога. Власти регионов предупреждали о возможных ударах и советуют запастись водой.

Между тем, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.

Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.

Также мы писали, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный рядом автомобиль

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