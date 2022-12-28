Во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области СБУ задержала двух коллаборантов, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

Злоумышленниками оказались бывшие работники регионального филиала "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков. После оккупации части региона они присоединились к рядам местной оккупационной "администрации". Там одного назначили руководителем, а другого заместителем производственного подразделения созданной россиянами "Купянской колейной машинной станции".

На этих должностях они помогали РФ восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте. Коллаборанты способствовали переправке по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России на захваченные районы Харьковщины.

После освобождения региона злоумышленники пытались залечь на дно и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в СБУ отчитались, что с начала войны выявили 1200 лиц, которые "распространяли в интернете фейки и российские нарративы".

Также СБУ сообщила о подозрении католическому священнику, который публично отрицал преступления РФ в Буче.