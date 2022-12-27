С начала войны СБУ выявила 1200 лиц, которые "распространяли в интернете фейки и российские нарративы". 600 из них уже сообщили о подозрении. Почти 230 - осуждены на разные сроки заключения.

Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Он также сказал, что сейчас информационные диверсии уже не несут такой угрозы, как раньше, т.к. СБУ "действует проактивно", пытается работать на опережение, а не бороться с последствиями.

Он также заявил, что в этом году заблокированы 45 масштабных ботоферм, мощностью в 2 миллиона фейковых аккаунтов, почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков, и более 1000 информресурсов.

Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала ботофермы с 7 тыс. фейковых аккаунтов, оправдывающих агрессию РФ.

Также мы писали, что СБУ задержала жительниц Донецкой области, передававших РФ данные для ударов по школам и электроподстанциям.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

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