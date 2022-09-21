В Харькове "фейковые правоохранители" устроили разбой, сообщает прокуратура Харьковской области. Они выдавали себя за работников СБУ.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Четверых членов группировки подозревают в совершении разбоя с проникновением в жилье, еще двоих - в незаконном приобретении оружия.

По данным прокуратуры, 16 сентября группировка проникла на территорию склада в Харькове,

Злоумышленники избили мужчину, который был в тот момент на складе, и вынесли деньги, ювелирные украшения и документы.

"Но далеко убежать им не удалось", - сообщили в прокуратуре.

Шестерых членов банды задержали.

Напомним, СБУ задержала четверых киевлян, которые передавали россиянам данные о столичных ТЭЦ для нанесения по ним удара.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".