Оболонская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении двум мужчинам, которые совершили разбойное нападение на супружескую пару и завладели их денежными средствами и имуществом на сумму более 1,3 млн гривен.

Об этом пишет в Telegram Киевская городская прокуратура.

"Согласно материалам следствия, 15 июня 2022 года около полуночи шесть мужчин проникли в частное домовладение супружеской пары на территории кооператива "Чернобылец-Оболонь" в Оболонском районе столицы. Злоумышленники связали супругов и потребовали денежные средства, угрожая применить огнестрельное оружие.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие были вынуждены отдать нападающим денежные средства в сумме около 1,3 млн гривен, ювелирные изделия и другое ценное имущество, после чего последние скрылись.

Принятыми оперативными мерами правоохранителям удалось установить личности грабителей и задержать их. Ими оказались ранее не судимые мужчины 1995 и 1998 годов рождения.

Во время обысков у задержанных изъяли предметы, похожие на огнестрельное оружие, гранаты, золотые изделия, денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки и прочее", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст.187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, соединенным с насилием, опасным для жизни и здоровья подвергшегося нападению по предварительному сговору группой лиц, соединенного с проникновением в жилище, в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. Кроме того, следствием проводятся ряд следственных оперативно-розыскных действий на установление других четырех человек, которые вместе с сообщниками совершили это преступление.

Ранее мы писали, что в Киеве двое иностранцев опоили женщину психотропными препаратами, а потом ограбили и пытались проникнуть в ее квартиру. Жительница столицы сутки провела без сознания.

Также "Страна" сообщала, что в Киевской области арестовали трех подозреваемых в разбойном нападении на знакомого.