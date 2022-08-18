В Киеве двое иностранцев опоили женщину психотропными препаратами, а потом ограбили и пытались проникнуть в ее квартиру. Жительница столицы сутки провела без сознания.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Киева доложено о подозрении гражданам Азербайджана и Армении в разбойном нападении на жительницу столицы с использованием сильнодействующего вещества.

Согласно материалам следствия, потерпевшая через интернет-сайт познакомилась с мужчиной и договорилась с ним о встрече. Находясь в кафе, злоумышленник угостил женщину напитками, к которым незаметно добавил психотропный препарат. После употребления напитков потерпевшая начала терять сознание.

В дальнейшем подозреваемый вместе с сообщником, который ждал неподалеку в автомобиле, доставили женщину в ее дом и оставили в беспомощном состоянии на лавочке, забрав у нее мобильный телефон и золотое украшение. Также нападавшие пытались проникнуть в квартиру потерпевшей, однако им это не удалось. Соседи обнаружили женщину без сознания и вызвали скорую помощь и полицию. После госпитализации потерпевшая почти сутки находилась без сознания", - говорится в сообщении прокуратуры.

Благодаря оперативным мерам в течение 6 часов с момента уведомления о преступлении правоохранителям удалось установить и задержать злоумышленников. В настоящее время мужчинам доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины. Решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей. Проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование осуществляется следователями Днепровского УП ГУ ЧП в г. Киеве.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали таксиста из Туркменистана, который ограбил пассажирку, подсыпав ей сильнодействующее вещество в кофе.

Также "Страна" сообщала, что под Киевом полиция спасла 14-летнюю девочку, которую отравили и удерживали в авто неизвестные.