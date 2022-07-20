При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры города Киева задержана 29-летняя киевлянка во время сбыта оптовой партии наркотических средств и психотропных веществ в Киеве (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Преступный бизнес приносил злоумышленнице месячный доход в сумме около миллиона гривен. Следствием установлено, что женщина получала товар через почтовые отделения и в дальнейшем реализовывала его оптовыми партиями на территории столицы.

Во время задержания в автомобиле злоумышленницы изъяли несколько свертков с психотропными веществами - амфетамином и "Альфа-PVP", общим весом 2,5 кг.

Кроме того, в ее доме изъяли еще более 3 кг наркотических средств и психотропных веществ: амфетамин, каннабис, таблетки "экстази", "Альфа-PVP", мефедрон.

По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет более 2 млн. гривен.

Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 УПК Украины и уведомлена о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконному сбыту наркотиков, а также канал их поступления. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы также писали, как сотрудники Киевской прокуратуры разоблачили наркодельца с партией "товара" на 5 млн гривен.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в Киеве прокуратура задержала 41-летнего местного жителя с партией кокаина на сумму в полмиллиона гривен.