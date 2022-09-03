Служба безопасности Украины заблокировала еще две ботофермы, разгонявшие "деструктивный контент" в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты СБУ ликвидировали 2 ботофермы в Киевской и Одесской области. "Армию ботов" почти в 7 тысяч аккаунтов использовали для:

дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства;

оправдание вооруженной агрессии РФ;

расшатывание общественно-политической ситуации в стране.

В Киевской области, по данным следствия, ботоферму на 5 тыс. аккаунтов создал и администрировал 24-летний уроженец Запорожской области. Его "клиентами" были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане России, которые продвигают в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы.

В Одесской области организаторами ботофермы оказались четыре местных жителя. Основное направление их деятельности – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов.

Ранее в СБУ отчитались о ликвидации миллионной ботофермы, "которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил". По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, этой политсилой, по данным СБУ, являлась "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Тем временем война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 191-го дня войны. В нашем материале рассказывается о ситуации на южном направлении и возле Запорожской АЭС, "потолке" цен на российскую нефть и другом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".