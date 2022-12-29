В Украине сообщают о взрывах в городах Днепр, Сумы, Харьков и Никополе Днепропетровской области.

Тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Украине частях Донецкой и Запорожской областей.

Местные власти сообщают, что в основном летят иранские беспилотники "шахеды" и призывают ничего не публиковать в социальных сетях.

В тоже время местные телеграм-каналы разместили видео зарева от взрыва в Харькове. Харьковский губернатор Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях.

Ранее в Донецке произошел обстрел, погибла женщина.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.