После взрывов на аэродроме "Энгельс" россияне перебросили стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край на Дальний Восток. Но Украина сможет их достать и там.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, стратегических бомбардировщиков в исправном состоянии у России осталось не так много.

"Враг начал их беречь. Они понимают, что Украина может их доставать в глубине территории РФ. Сейчас они перегнали их в Приморский край, но при необходимости мы доберемся и на Дальнем Востоке", - сказал Данилов.

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