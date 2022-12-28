Вечером 28 декабря Донецк попал под очередной обстрел. Обстрелу подвергся Куйбышевский район города, в результате погибла женщина.

Об этом сообщает "штаб обороны ДНР".

Также поступила информация об одном раненом.

Местные паблики распространили видео момента взрыва в Куйбышевском районе.

Ранее в субботу, 24 декабря, тоже был зафиксирован очередной обстрел Донецка. Тогда под удар попала территория областной травматологической больницы.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.