Россияне поставили себе цель выйти на админграницу Донецкой области до конца 2022 года. Сейчас наибольшее количество военной техники и вооружений враг сконцентрировал у Бахмута, войска РФ пытаются окружить город.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире единого телемарафона.

"Бахмут действительно сейчас является нашей восточной крепостью, и враг действительно сейчас сконцентрировал там больше всего своих сил, военной техники и вооружения. Они себе поставили задачу до конца этого календарного года выйти на границы Донецкой области", – сказала Маляр.

По словам Маляр, у россиян было незначительно продвижение в районе Бахмута, но ВСУ их вытеснили.

"Там (в районе Бахмута – Ред.) было незначительное продвижение, но врага вытеснили. На сегодня враг пытается окружить город, но у них также это не получается", – сообщила заместитель министра обороны.

Напомним, вчера вечером Генштаб ВСУ сообщал, что армия РФ обороняется на Херсонщине и наступает под Лиманом и Бахмутом.

Также мы писали о том, что по данным главы Донецкой ОВА, инфраструктура Бахмута разрушена на 60%.