В понедельник, 26 декабря, на складе в российском Новосибирске вспыхнул масштабный пожар.

Видео публикуют местные паблики.

Сообщается, что площадь пожара уже достигла 2 тыс. кв., в воздухе чувствуется запах пластика.

Очевидцы говорят, что слышали взрывы – и после этих звуков поднялся дым и разгорелось пламя.

Напомним, сегодня ночью в российском Энгельсе Саратовской области на стратегическом военном аэродроме прозвучали взрывы.

Это уже второй инцидент за последний месяц на данном объекте, который находится в 650 км от границы Украины с РФ.

На нем базируется российская стратегическая авиация, которая наносит удары по Украине, в частности, по энергетике. Впрочем, данный тип самолетов (разные модели бомбардировщиков "Ту") предназначен прежде всего для нанесения ядерных ударов и входит в российские силы ядерного сдерживания.

"Страна" собрала все, что известно о новом "хлопке" на стратегическом аэродроме, находящемся в глубоком российском тылу.

В ВСУ также прокомментировали взрывы на военном аэродроме в российском Энгельсе.

"Ничего страшного, просто очередной "хлопок". Если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так", - заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.