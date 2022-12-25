Очередной масштабный пожар в России. На Кубани, в станице Тбилисской рано утром в воскресенье, 25 декабря, загорелся торговый центр "Вега". Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

Об этом сообщают российские СМИ.

На кадрах видно, что огонь охватил два этажа. Пламя было настолько мощным, что выбивало стекла и плавило перекрытия. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. К 10 часам утра его удалось локализовать. Пострадавших нет.

Ранее в оккупированном Крыму возник пожар в казарме для российских военных. Тогда погибли двое военнослужащих, а остальных военных - около 200 человек - переселили в другую казарму. Возгорание произошло, якобы из-за неосторожного обращения с огнём.

Также "Страна" писала, как летом в Подмосковье ночью сгорела воинская часть.

Между тем, 13 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал участившиеся пожары на гражданских объектах в России. Он заявил, что все, что происходит в России, будет только увеличиваться с каждой неделей. Все будет пылать и гореть до тех пор, пока не сгорит вся Москва.