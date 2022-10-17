В Сети появилось видео падения военного Су-34 в Ейске Краснодарского края РФ.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что самолет загорелся в воздухе. Ранее сообщалось со слов катапультировавшегося летчика, что в воздухе загорелся двигатель.

Кроме того, в Telegram-каналах появилось видео падения Су-34 и с другого ракурса.

Тем временем российские СМИ сообщают, что горит уже весь подъезд дома, на который упал самолет, а на верхних пяти этажах упали плиты перекрытия.

Напомним, бомбардировщик упал на дом в Ейске после возгорания в двигателе. Погиб минимум один человек. По данным российской прессы, ещё троих пострадавших, в том числе ребёнка, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Всего пострадали десять человек. Также спасатели отмечали, что в многоэтажке, на которую упал самолет, горят этажи с 1-го по 5-й. Объявлен ранг пожара №3.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области произошла похожая, только менее масштабная авиакатастрофа. Легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате погибли четыре человека: трое граждан США и украинский летчик.