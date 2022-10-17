Как минимум один человек погиб при крушении самолёта в российском Ейске (Краснодарскпий край).

Об этом сообщают российские медиа.

По данным прессы, ещё троих пострадавших, в том числе ребёнка, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Всего пострадали десять человек.

Спасатели отмечали, что в многоэтажке, на которую упал самолет, горят этажи с 1-го по 5-й. Объявлен ранг пожара №3. Тем временем российские медиа заявили, что горит уже весь подъезд дома, а на верхних пяти этажах упали плиты перекрытия.

Между тем Минобороны РФ сообщило, что бомбардировщик Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - сообщили военные.

Ранее "Страна" публиковала первые видео с места катастрофы в Ейске.

Мы также рассказывали, как в Ивано-Франковской области произошла похожая, только менее масштабная авиакатастрофа. Легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате погибли четыре человека: трое граждан США и украинский летчик.