В РФ, в городе Долгопрудном в пригороде Москвы, ночью с 10 на 11 августа горела воинская часть.

Об этом сообщают местные паблики и публикуют соответствующие видео.

Пожар охватил деревянную казарму и бушевал на площади 1200 квадратных метров. Военные были эвакуированы.

На данный момент огонь потушен.

Напомним, вчера в российском Ейске горели склады. Город расположен недалеко от Мариуполя, через Таганрогский пролив. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждал, что горит нефтебаза.

"Напомню, что Ейск – тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске кроме порта есть грузовой авиа . Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", - заявил он.

Также в Крыму заявили, что число пострадавших в результате взрывов на аэродроме "Саки" увеличилось до 14 человек, повреждены более 60 многоквартирных домов.

Как писала "Страна", 9 августа около 15:30 по киевскому времени в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке произошла серия взрывов, которая указывала на детонацию боеприпасов.

Уже появились спутниковые снимки уничтоженных российских самолётов после взрывов в Крыму.