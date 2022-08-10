В российском Ейске (который расположен недалеко от Мариуполя, через Таганрогский пролив - Ред.) утром 10 августа горят склады. В местных пабликах публикуют видео сильного задымления, очевидцы пишут, что горят два склада: на пересечении улиц Московской и Ростовской, а еще техносклад на Армавирской.

Что именно горит - не сообщают.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет, что горит нефтебаза.

"Напомню, что Ейск – тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске кроме порта есть грузовой авиа . Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", - пишет он.

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что Россия перебрасывает из Мариуполя на Запорожье пехоту и военную технику для форсирования рек.

Также по словам Андрющенко, РФ раздумывает над переименованием захваченного Мариуполя в Жданов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.