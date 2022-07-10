Большая колонна российской военной техники с отметкой "V" и 5 автомобилей с военными отправились в сторону Бердянска вчера в 13:00.

Такую информацию дает заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко, уточняя, что в город эта колонна заехала накануне.

Кроме того, в нее была добавлена часть военной техники, содержавшаяся на хранении. Таким образом, резюмирует Андрющенко, продолжается выведение техники из Мариуполя в сторону линии фронта.

Ранее мы писали, что оперативная пауза, которую взяло российское военное руководство, может смениться новыми наступательными операциями большого масштаба. Аналитики из американского Института изучения войны предполагают, что в эти действия будут вовлечены более значительные силы, чем сейчас, и война станет еще более интенсивной.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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