Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России на фронте в десять раз больше военных и тяжелой техники.

"Нам сложно, потому что опять-таки другие цифры, потому что на один наш танк у них десять своих танков, на одного нашего бойца - десять их военных. И какими бы мы крепкими ни были, их в десять раз больше и это очень сложно", - сказал президент в интервью американскому телеканалу NBC.

Отметим, что месяц назад министр обороны Резников сообщал о 167 тысячах российских солдат, которые находятся в Украине.

Зеленский же 21 мая сообщал, что с украинской стороны воюет 700 тысяч человек.

Правда, потом Арестович уточнил, что "это все Силы обороны Украины, включая полицию, пограничные отряды, СБУ, тероборону и прочие".

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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