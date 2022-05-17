Общая объединенная группировка войск России, которое применяется против Украины, насчитывает около 167 тысяч личного состава, включая резервы.

Цифру привел министр обороны Украины Алексей Резников Совету иностранных дел ЕС.

Отметим, что это существенно меньше украинской армии, которая уже прошла несколько волн мобилизации.

По словам Резникова, непосредственно развернуты для участия в боевых действиях 91 батальонная тактическая группа, а еще 55 могут быть привлечены из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев.

Резников рассказал, что основные усилия Кремля сосредоточены на попытках окружения и уничтожения группировки Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях, создании и содержании сухопутного коридора из России в Крым и полную оккупацию юга Украины.

При этом Пентагон вчера озвучил несколько другие цифры - 106 БТГ в Украине на данный момент. Около половины из них на юге.

Напомним, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.