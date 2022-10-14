В российском областном центре Белгороде после обстрела подстанции начался сильный пожар. Часть жителей осталась без электричества.

Об этом сначала сообщили местные паблики, потом информацию подтвердил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Паблики написали, что свет, включая питание городских светофоров, пропал после взрывов в небе. Оказался обесточен участок от улицы Конева до "Сити Молла".

Также каналы сообщили, что горит ТЭЦ "Луч".

Гладков дал более развернутую информацию.

"После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВ. Выехал на место. Здесь также находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, мой заместитель Константин Полежаев, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и все оперативные службы. Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - написал Гладков.

Как сообщала "Страна", вчера в поселке Белгородской области после прилета начался сильный пожар.

По словам Гладкова, в населенном пункте после обстрела взорвался склад с боеприпасами, "произошла их детонация".