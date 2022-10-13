Подстанция в поселке Попово-Лежачи в Курской области РФ серьезно повреждена после обстрела, обесточены два населенных пункта, заявил губернатор области Роман Старовойт.

Сообщается, что по подстанции было не менее 15 "прилетов".

Напомним, 10 октября местные паблики публиковали фото и видео "прилета" в Теткино Курской области. Как сообщил тогда губернатор Курской области РФ Роман Старовойт, был обстрелян район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным, были ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы.

Помимо этого, в российском Белгороде 13 октября часть сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты упала на многоэтажный дом. Видео и фото падения обломков и последствий опубликовали местные паблики. Также обломки ракеты упали на территорию лицея.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.