Россия обвинила Украину в обстреле Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области.

По заявлению российской стороны, обстрел был произведен сегодня в 16:38.

В результате "разрушен братский корпус, частично разрушены крыша и перекрытия потолков. В здании выбиты стекла".

Монастырь расположен в селе Горналь, практически на границе с Сумской областью.

Накануне и сами россияне обстреляли Сумскую область, повредив дома и ЛЭП. Погиб человек.

Также напомним, что вчера в Белгородской области РФ под обстрел попали несколько населенных пунктов.

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