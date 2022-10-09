Число погибших в результате обстрела Запорожья 6 октября увеличилось и теперь составляет 20 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

Спасатели завершили разбирать завалы.

Ракетный удар, приведший к таким последствиям, был нанесен примерно в 5 часов утра 6 октября. В частности, попали в жилые кварталы – многоэтажки и частный сектор. В результате обстрела были повреждены более 40 многоэтажных домов и построек Запорожья, а также 11 домохозяйств частного сектора города. Два дома разрушены до основания.

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