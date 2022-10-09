Число погибших в результате ночного удара по Запорожью возросло до 13, еще 60 человек госпитализировали в больницу. Среди раненых 10 детей.

Таковы обновленные данные Запорожской ОВА о последствиях ночного обстрела областного центра.

По информации СБУ, оккупанты применяли авиацию и выпустили 12 ракет с неподконтрольной территории Запорожской области. Большинство снарядов попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов города.

А Воздушные силы ВСУ уточнили, что удар по Запорожью в ночь на 9 октября был нанесен из районов Мелитополя и Бердянска.

"Выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35)", - сообщили ВС ВСУ в телеграм-канале.

В связи с обстрелом Запорожья министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров ускорить поставки Украине систем ПВО и ПРО.

"Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", - написал Кулеба в Twitter.

Между тем Минобороны РФ подтвердило удар по Запорожью. Ведомство утверждает, что "нанесены удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и украинской бригады спецназначения "Барс" в районе Запорожья".

Ранее на обстрел города отреагировал Владимир Зеленский.

Как писала "Страна", в Запорожье также до 18 человек увеличилось количество погибших после обстрела центра города 6 октября.

Тем временем война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.