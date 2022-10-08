Евросоюз осудил перевод Россией оккупированной Запорожской АЭС под свой контроль президентским указом Владимира Путина и создание для управления станцией собственного госпредприятия.

Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

"ЕС решительно осуждает указ президента РФ Путина о противоправном захвате Запорожской АЭС и создании для этого государственного предприятия. ЕС не признает и решительно осуждает противоправную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому указ о присвоении ЗАЭС является противоправным и юридически ничтожным. Россия должна полностью вывести свои силы и технику и передать контроль над станцией её законному владельцу, Украине", - сказал Боррель.

Он призвал усилить присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС, обеспечить ей беспрепятственный доступ к станции и создать вокруг станции зону безопасности, "в формате, который не будет причинять ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины".

Ранее Владимир Зеленский призывал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси осудить решение Путина и назвал ситуацию международным рейдерством.