Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании "Федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС".

Соответствующий документ появился на портале правовой информации РФ.

В распоряжении Мишустина указано, что "Росимуществу" поручено назначить "генерального директора" предприятия.

Напомним, что несколько дней назад "Росатом" назначил новым "директором" Запорожской АЭС Олега Романенко, бывшего главного инженера Балаковской АЭС в Саратовской области. Кроме того, в России заявили, что хотят зачислить всех сотрудников станции в штат новой эксплуатирующей организации АЭС.

В то же время гендиректор "Энергоатома" Петр Котин заявил, что все дальнейшие решения по работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом" в Киеве.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский сказал главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что решение президента РФ Путина о передаче Запорожской АЭС в федеральную собственность России должно быть осуждено со стороны МАГАТЭ, ведь это фактически международное рейдерство.