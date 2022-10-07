На Запорожской АЭС прошла первая ротация персонала миссии МАГАТЭ, который находился на станции с 1 сентября, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Гендиректор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая смена персонала миссии поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Украине завершена, и теперь новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности находится на станции", - говорится в Twitter МАГАТЭ.

Как писала "Страна", в захваченном россиянами Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, нет света, воды и интернета. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, "оккупанты усилили провокации", поступают сообщения про мощные обстрелы, которые стали причиной отключения электроэнергии.

Также "Страна" писала, что глава МАГАТЭ Гросси может посетить Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.