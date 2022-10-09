Опубликованы уточненные данные о последствиях массированного ночного удара по Запорожью. По информации областной военной администрации, 12 человек погибли. Также вследствие атаки повреждено около 20 частных домов и около 50 многоэтажек.

Восьмерых человек удалось спасти из-под завалов, однако там еще могут оставаться люди. 49 человек, среди которых шестеро детей, доставлены в больницу.

Канал "Суспильне" опубликовал видео последствий сегодняшних ночных ударов по Запорожью.

Прокомментировал трагедию и президент Украины Владимир Зеленский.

"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей. Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - написал Зеленский.

"Разрушены жилые и частные дома, в которых люди ночью просто спали, просто жили, ни на кого не нападали. Украина никогда не желала этой войны. Украина ничего не делала, чтобы ее спровоцировать. Мы имеем дело с государством, не желающим мира. С государством-террористом", - добавил Зеленский.

Напомним, вчера в Запорожье изъяли еще одно тело из-под завалов многоэтажки в центре города, которая подверглась обстрелу 6 октября. Общее количество погибших при ударе 6 октября уже увеличилось до 19 человек.

Кроме того, число жертв обстрела гуманитарной колонны в Запорожской области, случившегося 30 сентября, также выросло - до 32 человек.

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