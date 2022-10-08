В Запорожье достали из-под завалов дома тело 19-го погибшего при обстреле 6 октября
В Запорожье изъяли еще одно тело из-под завалов многоэтажки в центре города, которая подверглась обстрелу 6 октября. Общее количество погибших уже увеличилось до 19 человек.
Об этом сообщает полиция.
Тела 15 погибших были найдены под завалами дома, расположенного на пр.Соборном, а еще четверых были подняты из-под завалов соседнего дома - по ул. Сталеваров.
Разбор завалов продолжается.
Также ранее стало известно, что число жертв после удара по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 32 человек.
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