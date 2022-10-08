Число жертв обстрела гуманитарной колонны в Запорожской области, случившегося 30 сентября, выросло до 32 человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, сегодня в больнице умер еще один серьезно пострадавший от этого удара, за жизнь которого врачи боролись более недели.

Напомним, обстрел произошел утром в пятницу, 30 сентября. Российская армия ударила гуманитарной колоне. Под обстрел попали люди, стоявшие в очереди на выезд в сторону неподконтрольной территории.

Также мы публиковали фото с места удара по Запорожью.

Кроме того, сообщалось, что из-за удара по Запорожью выезд на оккупированные территории приостановили на неопределенный срок.

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