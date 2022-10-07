В Запорожье число погибших в результате вчерашних ракетных ударов войск РФ по городу достигло 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Пока установлена ​​информация о 12 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них - два ребенка. На местах попаданий продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки полицейские зафиксировали девять ударов по территории Запорожья, а минувшей ночью россияне нанесли еще два удара дронами-камикадзе. Огневой атаке подверглась жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.

Кроме областного центра были атакованы населенные пункты Пологовского района, зафиксированы обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии в городах Орехов, Гуляйполе и близлежащих селах. Пострадали частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.

Всего в течение вчерашних суток полицейские зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в областном и районных центрах.

По всем фактам вооруженных преступлений врага сотрудники полиции и управления СБУ в Запорожской области открыли уголовные производства по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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