По Запорожью нанесли новый ракетный удар. В ОВА призывают не покидать укрытия
Утром в пятницу, 7 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, которое обстреливается врагом каждый день.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Он призывал жителей областного центра находиться в укрытиях, так как "есть риск повторных обстрелов".
Телеграм-каналы публикуют фото последствий ракетного удара по Запорожью. Над городом поднимается дым.
Кроме того, в пабликах пишут, что ракеты, ударившие по Запорожью, были запущены с района Токмака.
Напомним, утром накануне РФ нанесла семь ракетных ударов по городу Запорожье. Они пришлись по многоэтажным жилым домам. В результате обвалились целые подъезды, а под завалами оказались люди.
Сегодня сообщалось, что в Запорожье спасатели достали тела 11 погибших после вчерашнего удара РФ по многоэтажкам.
Вместе с тем, сегодня Запорожье впервые атаковали дроны-камикадзе. Попали по объектам инфраструктуры в двух районах города. Есть один пострадавший.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал небезразличных граждан помогать ликвидировать последствия прилетов по Запорожью.