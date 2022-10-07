Утром в пятницу, 7 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, которое обстреливается врагом каждый день.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он призывал жителей областного центра находиться в укрытиях, так как "есть риск повторных обстрелов".

Телеграм-каналы публикуют фото последствий ракетного удара по Запорожью. Над городом поднимается дым.

Кроме того, в пабликах пишут, что ракеты, ударившие по Запорожью, были запущены с района Токмака.

Напомним, утром накануне РФ нанесла семь ракетных ударов по городу Запорожье. Они пришлись по многоэтажным жилым домам. В результате обвалились целые подъезды, а под завалами оказались люди.

Сегодня сообщалось, что в Запорожье спасатели достали тела 11 погибших после вчерашнего удара РФ по многоэтажкам.

Вместе с тем, сегодня Запорожье впервые атаковали дроны-камикадзе. Попали по объектам инфраструктуры в двух районах города. Есть один пострадавший.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал небезразличных граждан помогать ликвидировать последствия прилетов по Запорожью.