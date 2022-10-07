В Запорожье утром 7 октября продолжаются аварийно-спасательные работы на месте разрушенных жилых домов в результате ракетных ударов 6 октября.

Об этом сообщает ГСЧС.

По одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы 8 погибших, спасены 6 человек, из которых 5 госпитализированы.

По другому адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы трое погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.

Всего известно об 11 погибших. Спасли 21 человека.

Напомним, что рано утром 6 октября РФ нанесла семь ракетных ударов по городу Запорожье. Они пришлись по многоэтажным жилым домам. В результате обвалились целые подъезды, а под завалами оказались люди.

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