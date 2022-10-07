В свете участившихся атак иранских дронов-камикадзе украинцам напомнили, что делать, если враг атакует вражеский БПЛА.

Правила безопасности в телеграм-канале напомнил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Вот основные из них:

• Если слышите звук двигателя рядом – немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не минует опасность.

• В помещение, выбирайте место в углу и недалеко от выхода, чтобы мгновенно покинуть дом в случае попадания снаряда. Оставайтесь в укрытии минимум 10 минут после завершения обстрела, ведь существует угроза его восстановления.

• Если нет возможности укрыться, соблюдайте правило двух стен, которые должны отделять от улицы.

•Если вы попали под обстрел на улице, найдите любое выступление, углубление в земле или канаву. Ложитесь на землю и закройте голову руками. Примите позу эмбриона, развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками, и откройте рот.

• Не оставайтесь в транспорте при обстреле. Выйдите и отбегите подальше от дороги. И там найдите возможное укрытие.

• Опасно укрываться в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций также опасно. Старайтесь не прятаться за автомобилями или киосками. Они часто становятся мишенями.

Напомним, что на этой неделе дроны-камикадзе, выпущенные РФ, атаковали Белую Церковь в Киевской области.

Харьков тоже подвергся такой атаке.