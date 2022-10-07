В пятницу, 7 октября, Запорожье впервые атаковали дронами Shahed-136.

Об этом сообщил губернатор Александр Старух.

Было два налета. Зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры в двух районах города.

Есть один пострадавший, он госпитализирован.

Также Александр Старух напомнил правила безопасности, что делать, если застигла атака вражеского беспилотника.

Напомним, что утром 6 октября РФ нанесла 7 ракетных ударов по Запорожью. Пострадал многоэтажный жилой дом и инфраструктура города.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.