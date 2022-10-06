В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 6 октября. Сообщается, что российские войска продолжают наступление под Бахмутом и Авдеевкой.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку своих подразделений на отдельных направлениях. Противник обстреливает украинские позиции вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За сутки оккупанты нанесли 6 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 23 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов - Запорожье, Шепетовка, Северск, Белогоровка, Ольговское, Гоптовка и другие.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясная Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовыж Сумской области;

направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясная Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовыж Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Нескучное, Гатище и Ольховатка;

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Нескучное, Гатище и Ольховатка; на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменное;

направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменное; на Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево;

направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка;

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий противник не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. В частности, в районах Новоукраинки, Времовки, Полтавки и Новополя;

и направлениях наступательных действий противник не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. В частности, в районах Новоукраинки, Времовки, Полтавки и Новополя; на Южнобугском направлении враг нанес огневое поражение в районах более тридцати населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Правдино, Мирное, Киселевка, Кобзарцы и Большое Артаково.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БпЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 6 единиц артиллерии.

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