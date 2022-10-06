В российском плену остаются около 2500 тысяч военнослужащих из Мариуполя, из них – около 700 "азовцев".

Об этом сообщили и. о. командира полка "Азов" Никита Надточий и бывшие военнопленные Богдан Кротевич, Иван Игнатьев и Илья Самойленко на пресс-конференции.

Другие заявления с пресс-конференции:

Решение выходить из "Азовстали" было непростым, "азовцы" руководствовались необходимостью спасать 600 раненых бойцов, 300 из которых были в крайне тяжелом состоянии и медленно погибали. Красный Крест обещал, что всех гражданских выведут на подконтрольную Украине территорию, но этого не произошло. Нескольких забрали в "ДНР". 25 "азовцев", которые были ранены и эвакуированы вертолетами из Мариуполя, уже вернулись к исполнению обязанностей. В настоящее время весь офицерский состав активно сотрудничает с Генштабом для возвращения домой всех защитников Мариуполя.

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