ООН не может отправить миссию для установлению фактов взрыва в СИЗО Еленовки на неподконтрольной части Донецкой области до получения гарантий безопасности.

Об этом сообщили в офисе генсека организации.

Сообщается также, что Антониу Гутерриш осудил последние ракетные запуски КНДР и призывает Пхеньян вернуться к переговорам.

Напомним, удар по колонии в Еленовке произошел 29 июля, из-за него погибли 53 человека.

А над северными районами Японии 4 октября звучала воздушная тревога, людей попросили спуститься в убежища. Причиной стала ракета из Северной Кореи, которая пролетела над японской территорией и упала в Тихом океане.

Между тем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.