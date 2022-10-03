Состоялась встреча командиров Азова, оставшихся после обмена пленными в Турции, с их семьями.

Об этом сообщили в Офисе президента. На сайте ОП также появились фото со встречи.

"Во время визита в Турецкую Республику руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с пятью украинскими военными – защитниками "Азовстали", недавно освобожденными из российского плена, и организовал их встречу с родными", - пишет пресс-служба ОП.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган назвал командиров "Азова" - гостями Турции.

Напомним, ранее в Турции спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа", который станет новым флагманом украинского флота.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.