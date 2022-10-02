В Турции спустили на воду новый украинский противолодочный корвет "Гетман Иван Мазепа" типа Ada, который станет новым флагманом украинского флота.

Корвет будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.

Он должен заменить флагман украинского военного флота "Гетмана Сагайдачного", который был затоплен в Николаеве сразу же после вторжения России.

До этого старый фрегат стоял на ремонте в Николаеве и был небоеспособным.

Согласно контракта, Турции должна построить первый корабль на своих мощностях до состояния 80% готовности, а затем корвет должен быть дооснащен в Украине. Второй (и последующие корабли) должен был строиться уже на мощностях завода "Океан" в Украине с привлечением турецких специалистов. Таким образом должна была состояться постепенная передача технологий.

В сентябре 2021 года первый корвет для ВМС Украины был заложен, а уже в конце декабря на судостроительном предприятии в Турции начали собирать его корпус. В январе 2022 года сообщалось о 30% готовности первого корабля.

Планировалось, что к концу 2022 года корвет доставят в Украину, а уже в 2023 году будут заложены два новых корабля, но было принято решение полностью достроить корабль на мощностях в Турции, а судьба второго (и последующих) кораблей – пока неизвестна.

Сообщалось, что уже формируется экипаж судна, а также определен капитан. Еще в ноябре 2021 года моряки Военно-морских сил Украины проходили стажировку на турецком боевом корабле корвета TCG Kınalıada (F-514) типа ADA Военно-морских сил Турции.

18 августа 2022 года Президент Украины присвоил корвету имя "Гетман Иван Мазепа".

17 сентября 2022 г. были опубликованы фото фактически готового корпуса корабля