Президент и правительство недавно озаботились морской безопасностью Украины.

Программа рассчитана на 10 лет.

Однако реальная ситуация в украинских военно-морских силах на самом деле весьма плачевна.

Типичный пример - флагман ВМСУ фрегат "Гетьман Сагайдачный".

Перед празднованием Дня Независимости 2021 года, он отбыл в Николаев на ремонт. И далеко не косметический – корабль не на ходу. На верфь в Николаеве его пришлось буксировать из-за поломки двигателя "Сагайдачного". Помимо этого, на фрегате масса других проблем.

Предыстория корабля незатейлива.

Изначально "Сагайдачный" был заложен в 1990 году по заказу КГБ СССР для несения пограничной службы. Соответственно, его задачи, специализация, оснащение и вооружение были "заточены" под охрану границ. То есть, мощным вооружением сторожевой корабль изначально не обладал. А его главным козырем были системы раннего обнаружения нарушителей границы и достаточно быстрый ход.

После развала СССР, в 1992 году, сторожевик был спущен со стапелей недоукомплектованным и, фактически, негодным к несению службы. Что не помешало ему получить название "фрегат" и до недавних пор служить "лицом" ВМСУ.

Проблемы с комплектацией и ремонтом в духе времени решали путем разборки "систершипа" "Сагайдачного" - сторожевого корабля "Гетьман Дорошенко", который к 1991 году был почти готов. Но деньги на его достройку в начале 90-х растворились в неизвестном направлении. И его сделали донором запчастей для флагмана ВМСУ.

К слову, еще один корабль этой же серии, третий близнец "Сагайдачного" - "Гетьман Байда-Вишневецкий", несмотря на 80–процентную готовность, был просто распилен на металлолом прямо на верфи. Собственно, как и сама верфь.

Запчасти для "Гетьмана Сагайдачного" добывали методом разборки его двойника почти тридцать лет – почти до 2013 года. После этого разбирать стало нечего. И уже в 2017 году поломался главный двигатель флагмана. И довольно обидно – сразу после планового ремонта.

Причина поломки обнаружилась быстро – руководство государственной верфи попросту украли деньги на ремонт – речь шла о 1 миллионе 600 тыс. гривен. И ограничились тем, что в народе называется "подшаманить".

Генпрокуратура открыла тогда уголовное производство, но с течением времени дело о воровстве спустили на тормозах, никто в тюрьму не сел. Более того, с подрядчиков не удалось даже получить штрафных санкций в 668 тысяч гривен.

Фрегат вновь пришлось ремонтировать, на этот раз на восстановление его работоспособности ушло 91 миллион гривен. После этого флагман несколько раз выходил в море и даже принял участие в учениях "Си-Бриз - 2018". Но запаса прочности хватило ненадолго. Уже тогда военным морякам стало очевидно, что на флагмане почти все системы жизнеобеспечения дышат на ладан. Не работало даже противопожарное оборудование. Поэтому в последние годы командование ВМСУ делало вид, что корабль как бы на ходу. Хотя уже было ясно, что выводить флагман в море можно лишь на малом ходу и очень осторожно.

По сути "Гетьман Сагайдачный" последние два года играл роль военно-морской декорации, служа для сугубо ритуально-торжественных церемоний и приема на борт высоких гостей.

При этом ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачный" может превратиться в бесконечную историю.

"Помимо других систем жизнеобеспечения, пришел в негодность главный двигатель "Сагайдачного". И не просто потому, что исчерпан ресурс, а еще и из-за предыдущих так называемых "ремонтов". Его не ремонтировали, а делали вид. Экономили даже на смазочных материалах. Сейчас стоит вопрос о том, что нужно либо делать капитальный ремонт двигателя, либо его менять. Для капремонта нужны запчасти, которые производятся только в России. Некоторые запчасти производились в Луганске и Донецке. После начала войны, замены не нашлось. Замена двигателя настолько дорогостоящая, что дешевле будет просто построить с нуля новый корабль" - рассказали источники "Страны" на одной из украинских верфей.

То есть, не исключено, что корабль может ждать участь его "сестер" по серии, распиленных на металлолом и разобранных на запчасти.

Ведь помимо капитального ремонта двигателя, сам фрегат морально и технически устарел и катастрофически обветшал – его строили три десятка лет назад. И ремонтировали из "того, что было".

Фактически, военно-морские силы Украины сейчас обладают лишь "москитным" флотом – катерами и судами обеспечения. То есть всерьез говорить о морской безопасности можно лишь при условии получения гигантских сумм для постройки с нуля нового военного флота.