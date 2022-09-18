Опубликована фото корвета класса Ada "Гетман Иван Мазепа", который достраивается для Военно-морских сил ВСУ в Стамбуле.

Фотографии будущего украинского корабля опубликовало издание TurDef.

Он должен стать флагманом украинского военного флота после "Гетмана Сагайдачного", затопленного вскоре после начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" был затоплен в первый день войны, 24 февраля, чтобы избежать его захвата российскими войсками.

До этого фрегат стоял на ремонте в Николаеве и был небоеспособным.

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