В Турции прошла трехстороння встреча представителей Турции, США и Украины.

Об этом сообщает Телеграм-канал Офиса президента.

Во встрече приняли участие пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Напомним, ранее Ермак встретился в Турции с советником Байдена по национальной безопасности.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

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